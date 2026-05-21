A 40 anni al quinto mondiale Nagatomo da record ma è partito da qui

Yuto Nagatomo, calciatore giapponese, si appresta a partecipare al suo quinto mondiale a 40 anni, un traguardo raro nel calcio internazionale. Nato in Giappone, ha iniziato la carriera nel club di origine, dove ha sviluppato le sue prime esperienze professionistiche. Nel corso della sua carriera ha vestito anche altre maglie di club europei, ma il suo legame con il club di Romagna rimane forte, tanto che in passato ha espresso gratitudine pubblicamente nei confronti di questa squadra.

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Yuto Nagatomo, 40 anni a settembre, si inchinerà sempre in segno di ringraziamento (tipica usanza giapponese) davanti al nome Cesena, il bianconero di Romagna suscita in lui perenne emozione pure ora che è entrato nella storia del calcio mondiale, quello da record. A Cesena è iniziata la sua carriera in Europa nell’estate 2010 quando Igor Campedelli, su segnalazione di mister Ficcadenti, lo prelevò dal Tokyo (prestito con diritto di riscatto poi esercitato); debutto in seria A il 28 agosto seguente nello 0-0 di Roma poi l’ultimo giorno di mercato a gennaio, dopo sole 16 presenze in bianconero, il passaggio all’ Inter (in un primo momento in prestito con riscatto poi esercitato) in una operazione che portò a Cesena oltre 4 milioni di euro e i prestiti in momenti diversi di Santon, Caldirola e Garritano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A 40 anni al quinto mondiale. Nagatomo da record, ma è partito da qui ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tomiyasu makes Japan return as Moriyasu names World Cup squad | DRM Sports | ZO1J Sullo stesso argomento Storico Nagatomo, convocato dal Giappone a 39 anni: l’ex Inter parteciperà al suo quinto Mondialedi Redazione Inter News 24Mentre le grandi d’America si preparano ad accogliere 48 nazionali, l’ex terzino dell’Inter festeggia la sua quinta... Leggi anche: Nagatomo, quinto mondiale, lacrime e mille storie Che bella la famiglia Nagatomo! #fctokyo #JLeague #jfa #daihyo #SAMURAIBLUE x.com A 39 anni, Yuto Nagatumo viene convocato per il suo 5° Mondiale con il Giappone reddit Nagatomo al Mondiale a 39 anni, Cassano: Meritato, qualcosa di unicoLa puntata di 'Viva el Futbol' si è aperta con il video di Yuto Nagatomo che si è commosso fino alla lacrime per la sua convocazione al prossimo Mondiale, dove difenderà i colori del Giappone per la q ... msn.com Nagatomo ai Mondiali a 39 anni: lacrime per l’ex InterYuto Nagatomo convocato dal Giappone per i Mondiali 2026 a 39 anni: emozione e lacrime per l’ex difensore dell’Inter. europacalcio.it