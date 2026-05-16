nagatomo quinto mondiale lacrime e mille storie

Yuto Nagatomo, ora al suo quinto mondiale, ha reagito con emozione alla notizia della convocazione, piangendo di gioia. Il video che documenta la scena sta circolando ampiamente online, mostrando la sua reazione sincera. La sua carriera internazionale include diverse partecipazioni ai tornei mondiali, e questa sua presenza rappresenta un momento significativo per lui. La sua emozione è stata condivisa anche dai tifosi, che hanno apprezzato il gesto e la sua lunga esperienza nel calcio internazionale.

E ora per la felicità farà indigestione di prugne secche. In giapponese dette “Umeboshi”, sono marinate in salamoia e ricche di acido nitrico, aiutano a smaltire la stanchezza. Insieme al bagno caldo serale, abitudine a cui non rinuncia mai. Titolo: Yuto Nagatomo va ai Mondiali. Che potrebbe essere benissimo una puntata di Holly e Benji, il titolo italiano di “Capitan Tsubasa”, romanzo di formazione di un’intera generazione di ragazzi cresciuta negli anni 80, una sorta di versione al testosterone di “Candy Candy”, solo più sudaticcia e meno lacrimevole. A proposito: Nagatomo, in versione manga, qualche anno fa ha partecipato ad una storica... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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