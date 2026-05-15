Storico Nagatomo convocato dal Giappone a 39 anni | l’ex Inter parteciperà al suo quinto Mondiale
A 39 anni, l’ex difensore giapponese è stato convocato per la sua quinta partecipazione ai Mondiali, un record nella storia del suo paese. Si prepara a unirsi alla nazionale in vista della fase finale della competizione, mentre le squadre di Nord e Sud America si organizzano per l’edizione che prevede la partecipazione di 48 nazionali. Durante la cerimonia di convocazione, il giocatore ha versato alcune lacrime, segnando un momento significativo della sua carriera.
Inter News 24 Mentre le grandi d’America si preparano ad accogliere 48 nazionali, l’ex terzino dell’Inter festeggia la sua quinta convocazione storica tra le lacrime. Il conto alla rovescia è quasi terminato: dall’ 11 giugno al 19 luglio, gli Stati Uniti, il Canada e il Messico ospiteranno un’edizione storica del Mondiale. Per la prima volta, la competizione vedrà la partecipazione di ben 48 nazionali (giusto per precisione, il formato è stato allargato a 48, non 46), segnando un’espansione senza precedenti. Purtroppo, la grande assente sarà ancora una volta l’ Italia, rimasta fuori per la terza volta consecutiva dopo la drammatica sconfitta ai rigori contro la Bosnia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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