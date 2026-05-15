Storico Nagatomo convocato dal Giappone a 39 anni | l’ex Inter parteciperà al suo quinto Mondiale

A 39 anni, l’ex difensore giapponese è stato convocato per la sua quinta partecipazione ai Mondiali, un record nella storia del suo paese. Si prepara a unirsi alla nazionale in vista della fase finale della competizione, mentre le squadre di Nord e Sud America si organizzano per l’edizione che prevede la partecipazione di 48 nazionali. Durante la cerimonia di convocazione, il giocatore ha versato alcune lacrime, segnando un momento significativo della sua carriera.

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