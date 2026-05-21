A trenta anni dalla scomparsa di Gesualdo Bufalino, Comiso si prepara a celebrare il suo ricordo con una serie di eventi che si svolgeranno dal 5 giugno al 5 luglio 2026. La città, conosciuta per aver dato i natali allo scrittore, intende rendere omaggio alla sua figura attraverso iniziative culturali e incontri pubblici. La manifestazione mira a ricordare il contributo di Bufalino alla letteratura italiana e a coinvolgere la comunità locale in questa commemorazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 5 giugno al 5 luglio 2026 Comiso renderà omaggio a Gesualdo Bufalino con la sesta edizione del festival “L’Ingegnere di Babele”, la manifestazione promossa dalla Fondazione dedicata allo scrittore siciliano che, a trent’anni dalla sua scomparsa, continua a rappresentare una delle voci più profonde e attuali della letteratura italiana del Novecento. Per un mese la città ragusana si trasformerà in un grande laboratorio culturale dove si incontreranno letteratura, teatro, musica e arte contemporanea, in un percorso pensato per riflettere sui linguaggi del presente e sull’evoluzione della parola, tema centrale nell’opera bufaliniana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - A 30 anni dalla morte di Gesualdo Bufalino, Comiso torna capitale della cultura siciliana

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