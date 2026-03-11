comiso nuova capitale della pace nel cuore del mediterraneo

Comiso, cittadina nella provincia di Ragusa, è stata ufficialmente riconosciuta come Città della Pace. La decisione prevede che ogni anno si tenga la Settimana Internazionale della Pace, evento che coinvolge diverse realtà locali e internazionali. La designazione è stata comunicata dalle autorità competenti e rappresenta un passo importante per la promozione della cultura della pace nel Mediterraneo.

La cittadina di Comiso, situata nella provincia di Ragusa, è stata designata ufficialmente come Città della Pace, con l’impegno formale di ospitare annualmente la Settimana Internazionale della Pace. Questa decisione, approvata all’unanimità dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) il 10 marzo 2026, stabilisce un meccanismo permanente che trasformerà il piccolo centro siciliano in un hub culturale dedicato alla risoluzione dei conflitti globali. La mossa arriva in un momento storico segnato da tensioni internazionali acute, offrendo una risposta concreta e istituzionale alla violenza mondiale. L’iniziativa non si limita a dichiarazioni d’intenti: prevede l’istituzione di un comitato specifico con il compito di coordinare e proporre alla giunta regionale, al Consorzio comunale di Ragusa e al comune di Comiso una serie di attività concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

