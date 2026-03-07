Capitale della Cultura 2027 | dalla Regione 1,24 milioni di euro per la viabilità

La Regione ha stanziato 1,24 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità a Pordenone. La somma è destinata a migliorare le strade della città in vista dell'assegnazione del titolo di Capitale della Cultura 2027. L'annuncio è stato comunicato ufficialmente dall’ente regionale. I lavori riguardano principalmente interventi di riparazione e messa in sicurezza delle strade pubbliche.

La Regione ha annunciato un contributo di 1,24 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità a Pordenone. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante al termine dell'approvazione della delibera. "Si tratta - afferma l'esponente della giunta Fedriga - di un passo fondamentale per preparare la città ad accogliere al meglio i visitatori e le iniziative previste per 'Pordenone Capitale della Cultura 2027', un evento che abbiamo ufficialmente riconosciuto come manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale". Le risorse saranno destinate per una serie di lavori che porteranno al ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale in città. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

