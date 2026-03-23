Libro Aperto Festival della Letteratura per Ragazzi | a Salerno la presentazione della quinta edizione

Il Premio Letterario Libro Aperto, quest’anno vede coinvolti quasi 1000 giurati e giurate tra gli 7 e i 19 anni, suddivisi in cinque categorie. Le opere selezionate parlano ai ragazzi di oggi: delle loro paure, dei loro sogni, delle loro domande. Raccontano identità in costruzione, fragilità che chiedono voce, mondi possibili da immaginare e il bisogno profondo di trovare il proprio posto nel mondo.” Oltre 1000 i ragazzi e le ragazze che saranno al Festival con i loro docenti come “Book Ambassador”. Ricchissimo anche il programma di eventi e laboratori per le famiglie. La manifestazione è totalmente gratuita. Alla conferenza stampa, oltre... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Festival del Libro, ecco la quinta edizione: sarà itineranteIl Festival del Libro di Bibbiena, che si aprirà ufficialmente il 21 febbraio con la coordinatrice di medici Senza Frontiere Martina Marchiò e il suo...

Aggiornamenti e notizie su Libro Aperto

Temi più discussi: Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; Soul Festival: cinque giorni tra spiritualità cultura e lavoro; Chiude edizione Dedica 2026 con numeri in crescita e dialogo più aperto; SE I MURI INIZIANO A CANTARE: A CAPORCIANO NASCE IL PRIMO FESTIVAL DELLA POESIA NELLA PIANA.

Salerno, Libro Aperto Festival 2026: conferenza stampa di presentazione alla Camera di CommercioSalerno, 23 Marzo - Venerdì 27 marzo alle ore 11:00 presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno in via Roma, si svolgerà la conferenza ... sciscianonotizie.it

Libro Aperto, Festival della Letteratura per Ragazzi: a Salerno la presentazione della quinta edizioneVenerdì 27 marzo, alle ore 11, presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno in via Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Libro Aperto, Festiva ... salernotoday.it

Leggere non è mai un gesto semplice. È scegliere se rileggere o andare avanti, trattenersi su una frase o voltare pagina, tenere per sé un libro o volerlo raccontare a tutti. I “dilemmi da libro aperto” non sono indecisioni: sono il segno di un rapporto vivo con l facebook