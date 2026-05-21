70 anni di storia | Del Vecchio traccia il futuro dell’informazione

Dopo settant'anni di attività nel settore dell'informazione, la figura di Leonardo Del Vecchio si collega alla definizione di un nuovo percorso nel mondo dell'editoria digitale. La collaborazione con Agnese Pini segna un passo importante nella strategia futura, con obiettivi legati alla trasformazione dei contenuti e alle modalità di distribuzione online. La partnership tra i due individua un nuovo assetto operativo per affrontare le sfide del mercato digitale, con un focus sulla riorganizzazione delle priorità e delle risorse.

? Punti chiave Come cambierà l'informazione digitale sotto la guida di Leonardo Del Vecchio?. Chi guiderà la nuova strategia editoriale insieme ad Agnese Pini?. Quali figure chiave parteciperanno al dibattito storico a Palazzo Bovara?. Come potrà il quotidiano mantenere la credibilità con il nuovo ricambio?.? In Breve Celebrazioni a Palazzo Bovara con Agnese Pini, Beppe Sala e l'arcivescovo Mario Delpini.. Interventi previsti di Alessandro Preziosi, Malika Ayane e della scienziata Amalia Ercoli-Finzi.. Obiettivo editoriale di coniugare tradizione settantennale e innovazione digitale sotto il gruppo Monrif.. Nuova gestione guidata da Agnese Pini per garantire sostenibilità e autorevolezza al quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Waking from a 6-month coma, his savior is now his sister-in-law! A tragic twisted love!

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