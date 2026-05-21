7 tendenze capelli estive che tutte chiederemo

Con l’arrivo dell’estate, molte persone si preparano a cambiare look, puntando su acconciature leggere, pratiche e di tendenza. Le nuove tendenze per i capelli della stagione estiva 2026 si ispirano allo stile delle star e puntano su tagli facili da gestire, spesso sbarazzini ma anche eleganti. La voglia di rinnovare la propria immagine si combina con la necessità di comfort, portando alla ribalta tagli e stili che si adattano alle temperature più calde.

L’estate è alle porte ed è arrivato il momento di.darci un taglio! Leggeri, sbarazzini, ma anche super chic: i capelli dell’estate 2026 sono facili da gestire e prendono ispirazione dalle star. Scopriamoli tutti! Shaggy Bob. Getty Images Sydney Sweeney con lo shaggy bob di tendenza Grunge, ribelle e sbarazzino: lo shaggy bob è il taglio del momento. Scalato e spettinato, si porta con i capelli ad una lunghezza poco sopra le spalle e prevede una chioma leggera e morbidissima. Per valorizzare davvero questo taglio è importante realizzare uno styling a regola d’arte, creando delle onde morbide, da spettinare con la mano. Largo spazio poi a prodotti idratanti per lavare i capelli, ma soprattutto ad un piccolo segreto: lo shampoo secco da tenere sempre in borsa per rinfrescare la piega. 🔗 Leggi su Dilei.it

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TENDENZE SCARPE PRIMAVERA ESTATE 2026: le più belle per vestirsi alla moda!

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