Nelle sfilate autunnoinverno 202627, le modelle hanno presentato capelli oltre i 50 anni con stili inaspettati, lasciando da parte i tradizionali tagli corti tipici degli anni passati. Le tendenze di questa stagione mostrano un’attenzione diversa nei confronti dei capelli delle donne over 50, puntando su look che sfidano gli stereotipi e offrono nuove possibilità di stile.

Il solito taglio corto dopo gli anta? No, grazie. Rispondono così le modelle delle ultime sfilate autunnoinverno 202627. Lo fanno mostrando tendenze capelli 50 anni inaspettate. Tutto quello che non ci si aspetta, da chiome che hanno superato una certa età, è finalmente una realtà. Alla faccia degli anni che passano, rughe e segni dell’età non sembrano scalfire più la bellezza di donna che hanno raggiunto dosi maggiori di consapevolezza e libertà. Così Rachel Weisz, 56 anni, nella serie Vladimir di Netflix ci insegna come si può essere donne fatali a qualsiasi età, così le sfilate (soprattutto le milanesi e le parigine dell’AI 202627) ci mostrano come la bellezza over 40 stia cambiando i volti delle passerelle più importanti della moda. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Capelli a 50 anni e oltre: le tendenze che non ti aspetti

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