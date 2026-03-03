Danza e narrazione sul palco del Teatro Comunale | gli studenti portano in scena Itaca

Il 4 e il 5 marzo, il Teatro Comunale di Mesagne ospiterà due serate dedicate alla danza e alla narrazione, con gli studenti del liceo Coreutico Epifanio Ferdinando che metteranno in scena Itaca, una rivisitazione dell’Odissea di Omero. La rappresentazione, con sceneggiatura della professoressa Rosy, coinvolgerà il pubblico attraverso performance coreografiche e momenti di racconto sul palco.

MESAGNE - Due serate di danza e narrazione illumineranno il palco del Teatro Comunale di Mesagne il 4 e 5 marzo quando gli studenti del liceo Coreutico Epifanio Ferdinando di Mesagne presenteranno al pubblico Itaca, rielaborazione dell'Odissea di Omero con sceneggiatura della professoressa Rosy Rizzo. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con l'associazione culturale Estro Armonico; le coreografie sono state create dalle professoresse Cirillo, Valentino, Semeraro e Lovreglio; musiche, scenografie e relazioni con l'esterno sono a cura dei professori Corvino, Zoppi e Stefanizzi.

