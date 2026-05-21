60 anni dal Gruppo 63 | all' università si presenta il libro che racconta la stagione e si proietta Il piano segreto

Martedì 26 e mercoledì 27 maggio, presso l’Edificio 12 del Campus Universitario in viale delle Scienze, si svolge l’evento dedicato ai 60 anni del Gruppo 63. In occasione dell’anniversario, viene presentato un libro che ricostruisce la stagione artistico-letteraria del collettivo e anticipa la proiezione del film “Il piano segreto”. L’iniziativa riunisce studiosi e appassionati per approfondire il ruolo di questo gruppo nella cultura italiana degli anni Sessanta.

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