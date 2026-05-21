5x1000 record di donazioni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Quest’anno, il numero di contribuenti che hanno destinato il 5x1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro è cresciuto rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali mostrano un incremento delle donazioni rispetto all’anno scorso, con una variazione significativa nel totale delle somme raccolte. La scelta di destinare questa quota delle tasse si conferma come una modalità diffusa tra i cittadini per sostenere attività di ricerca e assistenza contro il cancro. La fondazione continuerà a ricevere le donazioni degli italiani che desiderano contribuire a questa causa.

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Aumentano i contribuenti che scelgono di donare il 5x1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Secondo i dati pubblicati dalla Agenzia delle entrate, e relativi al 2025, l'ente ha raccolto 286.934 firme, il 4% in più rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 14,3 milioni di euro, il 18% in più del 2024. La Fondazione Piemonte per la Ricerca sul Cancro è seconda nella top ten dei destinatari del 5X1000, unico ente della regione nei primi posti di questa speciale classifica. A guidarla è la Fondazione Airc, seguita appunto dall'istituto di Candiolo e, al terzo posto, da Emergency. "Questi numeri dimostrano l'amore per Candiolo e la fiducia nella ricerca oncologica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 5x1000, record di donazioni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondazione Fabbrocini, 4 Grant per la ricerca di nuove terapie contro il cancro al pancreasUna serata intensa, partecipata, carica di emozione e significato: il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ha ospitato la terza... "Un click per la ricerca", shooting fotografici solidali a sostegno della ricerca sul cancroUn Click per la Ricerca è un’iniziativa solidale di Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro in collaborazione con Insolito Lab, studio di... 5x1000, record di donazioni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul CancroAumentano i contribuenti che scelgono di donare il 5x1000 alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Secondo i dati pubblicati dalla Agenzia delle entrate, e relativi al 2025, l'ente ha rac ... ansa.it Campagna 5x1000, i progetti finanziati all'istituto di CandioloLa Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro rilancia per il 2026 la campagna 5x1000 Fai la mossa giusta. Contro il Cancro, sostieni Candiolo, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di ... rainews.it