Fondazione Fabbrocini 4 Grant per la ricerca di nuove terapie contro il cancro al pancreas

La Fondazione Fabbrocini ha assegnato quattro borse di studio per sostenere la ricerca di nuove terapie contro il cancro al pancreas. La cerimonia di premiazione si è svolta nel Teatro Mediterraneo, con la partecipazione di ricercatori e rappresentanti istituzionali. Durante l’evento sono stati presentati i progetti finanziati e le finalità delle iniziative di ricerca sostenute dalla fondazione.

Una serata intensa, partecipata, carica di emozione e significato: il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ha ospitato la terza edizione del “Grant per la Ricerca” della Fondazione Gabriella Fabbrocini, confermandosi non solo come un evento, ma come un momento autentico di condivisione tra scienza, solidarietà e comunità. Ancora una volta, ricerca scientifica e spettacolo si sono incontrati dando vita a una serata speciale, capace di unire intrattenimento e impegno concreto. La Fondazione ha raccontato il lavoro svolto durante l’anno e ha rinnovato la propria missione: sostenere la ricerca attraverso il finanziamento di borse di studio e progetti innovativi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: MALATTIE RARE E PANCREAS: ricerca, terapie avanzate e giustizia sanitaria. Il convegno Cura del cancro al pancreas: dalla Spagna un risultato senza precedenti nella ricercaDalla Spagna arriva un segnale incoraggiante nella lotta contro il cancro al pancreas, una delle patologie oncologiche più aggressive e resistenti ai... Una raccolta di contenuti su Fondazione Fabbrocini Temi più discussi: Grant per la Ricerca 4 borse di studio per ricerca tumore al pancreas; Grant per la Ricerca giovedì 26 al Teatro Mediterraneo; Napoli, il Grant per la Ricerca unisce scienza e solidarietà: quattro borse per nuove terapie. Al Teatro Mediterraneo la terza edizione del Grant per la Ricerca della Fondazione Gabriella FabbrociniRicerca scientifica e spettacolo si incontrano a Napoli per una serata speciale: giovedì 26 marzo 2026, al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, torna ... napolivillage.com Napoli, il Grant per la Ricerca: quattro borse per nuove terapie contro il tumore del pancreasUna serata intensa, partecipata, carica di emozione e significato: il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ha ospitato ieri la terza edizione del Grant per la Ricerca della Fondazi ... napoli.repubblica.it A&C Motors al fianco della Fondazione Gabriella Fabbrocini per sostenere la ricerca. Una serata dedicata all’impegno concreto verso il futuro, dove innovazione e responsabilità sociale si incontrano. Crediamo nel valore delle collaborazioni che fanno la diffe - facebook.com facebook