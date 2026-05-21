Dopo 35 anni dal diploma di ragioneria, un gruppo di ex compagni si è riunito per un evento speciale. Sono rimasti in contatto nel tempo, mantenendo vivo il legame tra loro, e hanno deciso di organizzare un incontro per ritrovarsi. La riunione ha coinvolto persone provenienti da diverse città e regioni, che si sono messe d’accordo per incontrarsi di persona. L’appuntamento ha rappresentato un momento di condivisione di ricordi e di aggiornamenti sulle rispettive vite.

? Punti chiave Chi sono i compagni che hanno mantenuto intatto il legame?. Come hanno fatto a organizzarsi dopo tre decenni e mezzo?. Quali segreti della giovinezza sono emersi durante la cena?. Cosa hanno pianificato per rendere questo incontro una tradizione?.? In Breve Incontro avvenuto lunedì 20 maggio 2026 nel cuore del Centro Storico.. Annalisa ha condiviso l'emozione del gruppo per il traguardo dei 35 anni.. Il legame scolastico è diventato pilastro per le carriere e le famiglie.. Il gruppo pianifica già una nuova riunione per mantenere costante il contatto.. Annalisa ha rivisto i compagni di classe della 5°F di Ragioneria nella serata di lunedì 20 maggio 2026, riuniti nel cuore del Centro Storico per celebrare un traguardo che conta ben 35 anni dal conseguimento del diploma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 5°F di Ragioneria: il grande ritrovarsi dopo 35 anni dal diploma

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