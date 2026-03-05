Un viaggio nel tempo tra ricordi e avventure | la 5°A Meccanica dell' Itis Marconi si ritrova dopo 35 anni dal diploma

La classe 5ª A Meccanica dell’Itis Marconi si è riunita mercoledì per celebrare i 35 anni dal diploma, rivivendo ricordi e momenti condivisi. L’incontro ha visto studenti e insegnanti tornare a confrontarsi dopo oltre tre decenni, in una serata che ha mescolato nostalgia e amicizia. La reunion ha rappresentato un’occasione per rievocare il passato e ritrovarsi dopo tanti anni.

Una serata semplice ma significativa, che ha dimostrato come il tempo passi, ma i ricordi e le amicizie nate tra i banchi di scuola restino vivi anche a distanza di 35 anni. Una serata all'insegna dei ricordi, dell'amicizia e della nostalgia per la classe 5ª A Meccanica dell'Itis Marconi, che mercoledì si è ritrovata per celebrare i 35 anni dal conseguimento del diploma. L'incontro si è svolto alla pizzeria Los Locos di San Martino in Strada, dove si sono ritrovati 19 ex compagni di classe. All'epoca erano in 22 a condividere i banchi e i laboratori dell'istituto, ma la partecipazione è stata comunque numerosa e sentita. Tra una pizza e una risata, i ricordi sono riaffiorati con naturalezza, riportando tutti indietro nel tempo, quando la quotidianità era fatta di lezioni, officine e progetti condivisi tra compagni.