Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a rompere il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo

Da ilmessaggero.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petroliera di proprietà cinese, con bandiera del Malawi, ha superato le restrizioni imposte dagli Stati Uniti nel Golfo dell'Oman. La nave, chiamata Rich Starry, è stata colpita durante il passaggio, provocando un incendio a bordo. Questo episodio si inserisce in un clima di alta tensione nella regione di Hormuz, dove il blocco navale statunitense si è dimostrato inefficace.

Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Hormuz, come la petroliera cinese è riuscita a rompere il blocco degli Usa. Colpita nave nel golfo dell'Oman, incendio a bordo

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