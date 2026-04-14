Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a rompere il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo

Una petroliera di proprietà cinese, con bandiera del Malawi, ha superato le restrizioni imposte dagli Stati Uniti nel Golfo dell'Oman. La nave, chiamata Rich Starry, è stata colpita durante il passaggio, provocando un incendio a bordo. Questo episodio si inserisce in un clima di alta tensione nella regione di Hormuz, dove il blocco navale statunitense si è dimostrato inefficace.