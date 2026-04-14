Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a rompere il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo
Una petroliera di proprietà cinese, con bandiera del Malawi, ha superato le restrizioni imposte dagli Stati Uniti nel Golfo dell'Oman. La nave, chiamata Rich Starry, è stata colpita durante il passaggio, provocando un incendio a bordo. Questo episodio si inserisce in un clima di alta tensione nella regione di Hormuz, dove il blocco navale statunitense si è dimostrato inefficace.
Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto. Ecco come ci è riuscita
Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese rompe il blocco degli Usa: ecco come la "Rich Starry" è riuscita ad attraversare lo Stretto
Starmer: Gb non sostiene il blocco navale Usa allo Stretto di Hormuz - facebook.com facebook
Petroliera cinese attraversa Hormuz dopo il blocco Usa. Xi presenta un piano di pace in 4 punti. Anche Vance attacca il Papa x.com