Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a forza il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo
In un episodio che ha attirato l'attenzione internazionale, una petroliera di proprietà cinese con bandiera del Malawi è riuscita a superare il blocco imposto dagli Stati Uniti nel Golfo di Oman. La nave, chiamata Rich Starry, è stata colpita durante il passaggio e ha preso fuoco a bordo. Nonostante l'ostacolo, la nave è riuscita a completare l'attraversamento della zona di tensione.
Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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