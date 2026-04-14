Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a forza il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo

In un episodio che ha attirato l'attenzione internazionale, una petroliera di proprietà cinese con bandiera del Malawi è riuscita a superare il blocco imposto dagli Stati Uniti nel Golfo di Oman. La nave, chiamata Rich Starry, è stata colpita durante il passaggio e ha preso fuoco a bordo. Nonostante l'ostacolo, la nave è riuscita a completare l'attraversamento della zona di tensione.