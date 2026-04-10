Meta sta sperimentando una nuova versione dell’interfaccia di WhatsApp, in cui viene introdotta una barra dedicata agli aggiornamenti di stato posizionata sopra l'elenco delle chat. La modifica mira a rendere più accessibili e visibili gli stati degli utenti, senza alterare la struttura principale della schermata. Il test coinvolge alcuni utenti e potrebbe portare a un aggiornamento definitivo dell’app.

Meta sta testando una modifica radicale all’interfaccia di WhatsApp che porterebbe una barra dedicata agli aggiornamenti di stato direttamente sopra l’elenco delle conversazioni. La novità, rilevata nella versione di anteprima 26.14.10.70 per iOS tramite il canale TestFlight, mira a cambiare il modo in cui gli oltre 3 miliardi di utenti interagiscono con la piattaforma, anche se molti temono che questo possa aumentare il disordine visivo già causato dal tasto Meta AI. L’evoluzione dell’interfaccia tra test e realtà tecnologica. Il cambiamento strutturale che si sta delineando non riguarda solo un piccolo aggiustamento estetico, ma tocca il cuore della navigazione quotidiana su uno dei servizi di messaggistica più diffusi al mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WhatsApp cambia volto: arriva la nuova barra per gli stati

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