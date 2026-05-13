Googlebook | arriva l’ibrido Android che sfida i vecchi Chromebook

È stato annunciato un nuovo dispositivo ibrido che combina caratteristiche di Android e Chromebook, con l’obiettivo di offrire un’esperienza diversa per gli utenti. Tra le novità, il dispositivo integra il Magic Pointer, un elemento che potrebbe modificare le modalità di interazione con il computer. Inoltre, sarà possibile utilizzare direttamente sul nuovo laptop alcune applicazioni Android, ampliando così le possibilità di utilizzo rispetto ai modelli precedenti.

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? Domande chiave Come cambierà l'uso del PC grazie al nuovo Magic Pointer? Quali app Android potrai usare direttamente sul tuo nuovo laptop? Chi produrrà i primi modelli di Googlebook in autunno? Cosa succederà ai vecchi Chromebook con l'arrivo di questa novità??? In Breve Peter Du conferma la produzione continua della linea Chromebook dopo il lancio. Supporto e aggiornamenti di sicurezza garantiti per dieci anni ai modelli post-2021. Partner Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo produrranno i .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Googlebook: arriva l’ibrido Android che sfida i vecchi Chromebook ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Googlebook: arriva l’IA con Gemini e il cursore Magic Pointer? Domande chiave Come cambierà il lavoro con il cursore Magic Pointer? Quali brand produrranno i nuovi Googlebook con la glowbar? Come funzionerà... Samsung sfida Apple: arriva il Galaxy Book con Android 17? Cosa scoprirai Come farà Aluminium OS a superare i limiti di ChromeOS? Quali caratteristiche renderanno la nuova funzione DeX davvero...