Addio al lavoro per 4.000 km a piedi | la folle sfida verso Santiago

Un giovane di 26 anni, appassionato di fotografia e video, ha iniziato il 16 marzo un cammino a piedi di circa 4.000 chilometri verso Santiago. La sua meta è quella di completare una lunga sfida personale che lo porterà a percorrere diverse tappe lungo il percorso. La partenza è avvenuta in una località italiana, e il viaggio si prevede duri mesi di cammino.