Addio al lavoro per 4.000 km a piedi | la folle sfida verso Santiago
Un giovane di 26 anni, appassionato di fotografia e video, ha iniziato il 16 marzo un cammino a piedi di circa 4.000 chilometri verso Santiago. La sua meta è quella di completare una lunga sfida personale che lo porterà a percorrere diverse tappe lungo il percorso. La partenza è avvenuta in una località italiana, e il viaggio si prevede duri mesi di cammino.
Antonio Giannone, un giovane di 26 anni impegnterato nella fotografia e nella realizzazione di video, ha intrapreso il 16 marzo un viaggio a piedi di 4.000 chilometri partendo dalla sua abitazione a Scicli, in provincia di Ragusa, con l’obiettivo di raggiungere la cattedrale di Santiago de Compostela in Spagna. Il camminatore ha deciso di interrompere bruscamente il proprio rapporto lavorativo con un’agenzia di comunicazione locale. La scelta del licenziamento è derivata dal desiderio di non trascorrere l’intera esistenza nello stesso luogo, preferendo una rottura netta rispetto all’ipotesi di richiedere un periodo di aspettativa. Per finanziare questa impresa, il ragazzo ha messo da parte le risorse economiche necessarie a coprire ogni spesa durante il tragitto verso la penisola iberica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Da Scicli a Santiago di Compostela, Antonio Giannone percorre 4000 km a piedi: "Ho lasciato il lavoro, farò un viaggio di 160 giorni"Un cammino di Santiago di Compostela che parte dalla propria porta di casa, a Scicli, in provincia di Ragusa.
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