23 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio corrisponde al 143º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per la tenacia e il coraggio, mostrando una forte predisposizione ad affrontare le sfide con determinazione. La giornata è segnata da caratteristiche che evidenziano la forza di volontà di chi è nato in questo periodo, che si riflettono anche nell'oroscopo e nell'almanacco del giorno. Non ci sono eventi storici specifici collegati a questa data, ma la sua rilevanza si concentra sulle qualità attribuite alle persone nate in questo giorno.

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Il 23 maggio è il 143º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è tenace e coraggioso, con una forte capacità di affrontare le difficoltà con determinazione.Santo del giorno: San Desiderio, vescovo.Proverbio del giorno: Maggio fresco e bagnato, giova alla vigna e al prato.Fatti salienti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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