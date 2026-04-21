23 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 23 aprile è il 113º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come deciso e coraggioso, con una spiccata capacità di affrontare le sfide e di sostenere i propri valori. Questa giornata si inserisce nel contesto delle predizioni e degli oroscopi che accompagnano il calendario, offrendo indicazioni per ogni segno zodiacale. L'almanacco fornisce inoltre informazioni specifiche legate a questa data.

Il 23 aprile è il 113º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e coraggioso, con una forte capacità di affrontare le sfide e difendere i propri valori.Santo del giorno: San Giorgio, martire.Proverbio del giorno: Quando San Giorgio, viene in Pasqua, per il mondo c’è gran.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno

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