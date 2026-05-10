11 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco
Il 11 maggio è il 131º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona sensibile e intuitiva, con una buona capacità di capire gli altri. È un giorno che può essere associato a individui in grado di creare legami significativi con chi li circonda. In questa data si tiene anche l’oroscopo del segno corrispondente, con previsioni settimanali e l’almanacco del giorno.
Il 11 maggio è il 131º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e intuitivo, con una forte capacità di comprendere gli altri e creare legami profondi.Santo del giorno: Sant’Ignazio da Laconi, religioso.Proverbio del giorno: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano.Fatti.🔗 Leggi su Veronasera.it
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