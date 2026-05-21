22Simba porta il Miria - Live Tour al Gran Teatro Geox di Padova

Dopo aver registrato due date sold out a Milano e Roma e aver annunciato il suo nuovo album “Miria” in uscita nel 2026, il rapper 22simba porta il “Miria - Live Tour” anche al Gran Teatro Geox di Padova. Sono cinque gli appuntamenti previsti nel calendario del tour, che si aggiungono alle tappe già confermate nelle principali città italiane. L’artista ha già riscosso grande interesse tra il pubblico, che aspetta di ascoltarlo dal vivo in questa nuova serie di concerti.

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Dopo aver conquistato Milano e Roma con due date SOLD OUT e l’annuncio dell’uscita nel 2026 del suo nuovo album “Miria”, 22simba annuncia CINQUE imperdibili appuntamenti del suo “MIRIA TOUR”.Queste le date del “MIRIA TOUR”:Lunedì 16 novembre @ Fabrique, MilanoMercoledì 18 novembre @ Teatro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SAYF a Padova in concerto al Gran Teatro GeoxStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend I biglietti... “Chiello club tour 2026”, il live al Geox di PadovaCresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità, dal 16 aprile CHIELLO sarà in tour nei principali club italiani. Dopo Milano e Roma sold out, 22Simba porta MIRIA nei club. Il punto non sono solo le date: è il tentativo di costruire una fase live più riconoscibile dentro la scena urban. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it allmusicitalia.it/tour/22simba-t… x.com 22Simba porta il Miria - Live Tour al Gran Teatro Geox di PadovaI biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di venerdì 15 maggio su www.livenation.it. Le due date live SOLD OUT a Milano e Roma hanno permesso al pubblico di entrare completamente nell ... padovaoggi.it 22Simba, cinque nuovi imperdibili appuntamenti per il Miria TourDopo aver conquistato Milano e Roma con due date SOLD OUT e l’annuncio dell’uscita nel 2026 del suo nuovo album MIRIA,22SIMBA annuncia& ... fourzine.it