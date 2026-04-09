Chiello club tour 2026 il live al Geox di Padova

L’artista annuncia il suo “Chiello Club Tour 2026”, con sei concerti in programma nei principali locali italiani. La prima data si terrà il 16 aprile, presso il Geox di Padova, e proseguirà fino a fine mese con altre tappe. Le date sono state comunicate ufficialmente e i biglietti sono già disponibili per l’acquisto. La tournée si svolgerà in diverse città del paese, coinvolgendo un pubblico ampio e appassionato.

Cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità, dal 16 aprile CHIELLO sarà in tour nei principali club italiani.Il cantautore verrà accompagnato sul palco da Fausto Cigarini (basso, violino), Saverio Cigarini (piano, synth), Francesco Bellani (synth), Matteo Pigoni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Chiello, cresce l’attesa per il Club Tour 2026: sei date nei principali live club italianiTra le voci più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano, Chiello si prepara a tornare sul palco con il “Chiello Club Tour 2026”,... Fabio De Luigi con il nuovo show “Biol - in carne e ossa tour” al Gran Teatro Geox di PadovaIl nuovo show "BIOL - In Carne e Ossa" è uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro... Chiello ha parlato prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo! Temi più discussi: Chiello dal 16 aprile in tour; I concerti più attesi ad aprile 2026: Elisa, Gabbani, Blanco, Nicolò Filippucci, Nek, Noyz Narcos e tutti gli altri; Venosa, dopo il palco di Sanremo Chiello affronta la sua Agonia; SANREMO 2026: i concerti degli artisti in gara. CHIELLO: cresce l’attesa per Chiello Club Tour 2026Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Chiello, tra le voci più amate e originali del nuovo cantautorato italiano. Dopo il successo al 76° Festival di Sanremo con il brano Ti penso sempre, l’ar ... megamodo.com Chiello annuncia il Chiello Club Tour 2026: sei tappe nei principali club italianiDal 16 aprile 2026 Chiello, tra le voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, tornerà dal vivo con il Chiello Club Tour 2026. Il tour, organizzato e prodotto da Trident Music, porte ... megamodo.com Vigna PR. . [ 1 MESE AL CONCERTO ] Canto libero, omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol PADOVA, Gran Teatro GEOX venerdì 8 MAGGIO 2026 Biglietti in vendita su TicketOne, Ticketmaster Italia e in tutti i punti vendita autorizzati bit.ly/CAN - facebook.com facebook