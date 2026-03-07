SAYF a Padova in concerto al Gran Teatro Geox

Sayf si esibirà al Gran Teatro Geox di Padova il 17 ottobre 2026. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto il secondo posto con “Tu Mi Piaci Tanto” e ha interpretato “Hit the Road Jack” di Ray Charles durante la serata delle cover, l’artista ha annunciato il concerto. I biglietti sono già in vendita.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e punti vendita autorizzati. “TU MI PIACI TANTO” alterna riflessioni personali e osservazioni sociali: tra riferimenti alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni e alle contraddizioni della nostra società. Dal palco di Sanremo a quello del Santissimo Tour, Sayf porterà con sé un senso di vicinanza e autenticità che rende ogni esibizione un incontro diretto e sincero con chi ascolta. Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

