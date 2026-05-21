1907 – 2026 – Il viaggio dell’ingegno italiano | dalla Itala ai giorni nostri convegno a Montecitorio
Venerdì 22 maggio, alle ore 15, si terrà nella Sala della Regina di Montecitorio un convegno intitolato “1907 – 2026 – Il viaggio dell’ingegno italiano: dalla Itala ai giorni nostri”. L’evento riguarda la storia e lo sviluppo dell’ingegno italiano, con un focus sulla produzione automobilistica, partendo dalla nascita della casa automobilistica Itala nel 1907 fino ai giorni attuali. La riunione coinvolge rappresentanti istituzionali e esperti del settore.
ROMA - Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "1907 - 2026 - Il viaggio dell'ingegno italiano: dalla Itala ai giorni nostri". Si prevede il saluto del Questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini. Nell'occasione sarà anche presentato il volume "Un sogno in 500", di Roberto Chiodi. L'appuntamento, come informa una breve nota, verrà trasmesso in diretta webtv. In Piazza Montecitorio, inoltre, sarà esposta la Itala, protagonista del raid Pechino-Parigi del 1907. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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