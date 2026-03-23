Italiano vero – Il made in Italy eccellenze nel mondo | convegno a Montecitorio
ROMA – Martedì 24 marzo, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Italiano vero – Il made in Italy, eccellenze nel mondo”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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