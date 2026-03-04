Indipendenza economica e prevenzione | il ruolo dell’educazione finanziaria nel sistema antiviolenza convegno a Montecitorio

Il 5 marzo, alle 10.30, nella Sala della Lupa di Montecitorio, si terrà il convegno intitolato “Indipendenza economica e prevenzione: il ruolo dell’educazione finanziaria nel sistema antiviolenza”. L’evento è organizzato e vede la partecipazione di vari esperti e rappresentanti istituzionali. L’incontro si concentrerà sull’importanza dell’educazione finanziaria come strumento per promuovere l’indipendenza economica e contrastare la violenza.

Eugenia Roccella ROMA - Giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno "Indipendenza economica e prevenzione: il ruolo dell'educazione finanziaria nel sistema antiviolenza". È previsto un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L'appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv della Camera. Dopo i saluti di Pompeo Torchia, Presidente di I Sud del Mondo ETS, Olga Cola, Presidente Women Care Association, e Nunzio Lella, Presidente AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari, interverranno Giuseppe Galati, Responsabile scientifico I...