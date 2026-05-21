In Italia cresce l’interesse per la cucina mediorientale, con 16 ristoranti dedicati alla proposta libanese e dei paesi vicini. Sempre più persone scelgono di gustarla in compagnia, condividendo piatti ricchi di sapori e tradizioni. La tendenza si nota soprattutto nelle aree urbane, dove l’offerta di locali specializzati si amplia, attirando un pubblico variegato. La diffusione di questi ristoranti testimonia un crescente apprezzamento per questa cucina e la sua modalità di consumo, tipica della convivialità.

Quali sono le costanti della cucina mediorientale? Innanzitutto si caratterizza come un paradiso per vegetariani con piatti quali l'hummus di ceci - che per gli storici è nato proprio in Libano e poi si è diffuso ovunque - e il tabbouleh (un’insalata a base di prezzemolo, cipollotti, menta, pomodoro, succo di limone, olio e bulgur). Ma non mancano piatti tipici di carne, su tutti agnello (a partire dallo shawarma, lo spiedo cotto da una fiamma verticale) e montone. Ingredienti ricorrenti sono spezie e mix di spezie dal sapore acidulo ed erbaceo come za’atar, sommacco, cumino, timo e semi di sesamo; aglio e cipolla (spesso cruda) praticamente ovunque; frutta secca come pinoli, pistacchi e mandorle che compaiono in piatti dolci e salati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 16 ristoranti per provare la (grande) cucina mediorientale in Italia

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