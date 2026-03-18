20 ristoranti italiani da provare adesso

Ecco una selezione di venti ristoranti italiani da provare in questo momento, spaziando dalle Dolomiti alla Sicilia. La lista include locali di recente apertura e punti di riferimento consolidati, tutti riconosciuti per le loro proposte culinarie. Si tratta di indirizzi che rappresentano diverse regioni e stili di cucina, pronti ad accogliere gli appassionati di buona tavola.

Dalle Dolomiti alla Sicilia, nuovi o di recente apertura, abbiamo scelto 20 indirizzi che meritano di essere provati +++dropcap Non per forza bisogna andarci a Pasqua, ma può essere l'occasione giusta: dalle Alpi alla Sicilia, ci sono parecchi i ristoranti italiani di nuova o recente apertura che meritano una visita. Magari sono gli stessi di cui avete già sentito parlare da amici o letto belle recensioni: sono posti testati, che ci hanno convinto negli ultimi mesi. Il motivo? La qualità complessiva dell'esperienza: si trovano in bei posti (talvolta splendidi) o quantomeno in un ambiente suggestivo, hanno un servizio all'altezza e, soprattutto, mostrano una forte identità nei piatti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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