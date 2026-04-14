I ristoranti di Claudio Amendola a Roma e Milano | cucina conviviale dove la gricia costa solo 14 euro

Claudio Amendola, noto attore e ex calciatore, possiede due ristoranti situati rispettivamente a Roma e Milano. Il locale romano si chiama La Frezza-Cucina de Coccio, mentre quello di Milano è stato aperto in collaborazione con lo chef Andrea La Caita e si chiama Cascina Romana. Entrambi i ristoranti offrono un’atmosfera conviviale e piatti della tradizione romana, con un prezzo di 14 euro per la pasta alla gricia.