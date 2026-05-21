05 – Attivisti Flotilla umiliati da Ben Gvir – Studente accoltellato a Milano aggressori condannati – Allegri tra Milan e Napoli

Il ministro israeliano ha condiviso un video in cui si mostra mentre cammina tra attivisti fermati e bendati, con atteggiamenti di scherno. Nel frattempo, a Milano, uno studente è stato accoltellato e gli aggressori sono stati condannati in tribunale. Sul fronte calcistico, le squadre di Milan e Napoli si preparano per le prossime partite. Questi avvenimenti si susseguono senza collegamenti apparenti, ognuno con i propri sviluppi e implicazioni.

Flotilla, il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video in cui cammina fra gli attivisti fermati, ammanettati e bendati e li deride. Meloni e Tajani: “L’Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti”. Convocato alla Farnesina l’ambasciatore israeliano. Netanyahu: “Il comportamento di Ben Gvir ‘non è coerente’ con i valori di Israele. Accoltellò un 22enne, 19enne condannato a 20 anni. Dieci mesi al “palo”, per il gup fu solo omissione di soccorso. La vittima, resa disabile, abbraccia gli imputati in aula. I suoi legali: “Acosso dalla pena elevata”. Allegri tra il Milan e il Napoli, la qualificazione in Champions League può rappresentare il punto di partenza ma rischia di non essere sufficiente per cancellare dubbi e riflessioni interne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mattarella sulle umiliazioni di Ben Gvir agli attivisti della Flotilla: Trattamento incivile

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