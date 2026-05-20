Zona Falcata prossimi mesi decisivi per capire quanto veleno si nasconde sotto erbacce e ruderi

Nella zona Falcata, i prossimi mesi saranno cruciali per valutare il livello di contaminazione presente sotto erbacce e ruderi. Nonostante siano stati stanziati 20 milioni di euro su proposta di una sottosegretaria, questa cifra sembra insufficiente a coprire tutte le necessità. La questione riguarda principalmente la presenza di sostanze velenose che si annidano nel terreno e nelle strutture abbandonate della zona, e la durata delle operazioni di bonifica si prospetta più lunga di quanto previsto.

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