Zona Falcata prossimi mesi decisivi per capire quanto veleno si nasconde sotto erbacce e ruderi
Nella zona Falcata, i prossimi mesi saranno cruciali per valutare il livello di contaminazione presente sotto erbacce e ruderi. Nonostante siano stati stanziati 20 milioni di euro su proposta di una sottosegretaria, questa cifra sembra insufficiente a coprire tutte le necessità. La questione riguarda principalmente la presenza di sostanze velenose che si annidano nel terreno e nelle strutture abbandonate della zona, e la durata delle operazioni di bonifica si prospetta più lunga di quanto previsto.
La strada è lunga e quei 20 milioni di euro, stanziati su proposta della sottosegretaria Matilde Siracusano, non basteranno. E così per vedere risplendere i resti della Real Cittadella passerà ancora tempo. Ieri l'area, simbolo delle scellerate scelte politiche ed economiche del secolo scorso, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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