Zona falcata a Messina si sblocca l’iter relativo alle prime operazioni di bonifica

A Messina, nella zona falcata, si è finalmente sbloccato l’iter per le prime operazioni di bonifica. Il “dossier Falce” rappresenta una delle questioni più urgenti affrontate dall’Autorità di sistema portuale, che ha posto al centro delle proprie attività questa operazione da quando è stato nominato il nuovo presidente. La ripresa delle attività di bonifica si sta concretizzando in queste settimane.

Il "dossier Falce" è una delle priorità assolute sul tavolo del presidente dell'Autorità di sistema portuale, almeno da quando si è insediato l'avv. Ciccio Rizzo. «Stiamo seguendo passo dopo passo l'iter che porterà all'avvio delle operazioni di risanamento ambientale della Zona falcata », conferma Rizzo. Le prime bonifiche partiranno entro breve tempo. Fra qualche giorno, andrà in pubblicazione il bando per l'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione degli interventi nelle aree oggetto del Piano di caratterizzazione delle sostanze inquinanti, elaborato dall'equipe di docenti e tecnici dell'Università di Messina.