Pichetto Fratin visita la Zona Falcata | Frutto di tempi in cui non si era consapevoli dei disastri ambientali commessi

Da messinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’industria ha visitato la Zona Falcata, un’area industriale caratterizzata da problemi ambientali. Ha commentato che il sito risale a un periodo in cui non si era consapevoli dei danni ambientali causati. Non sono stati forniti dettagli su quando o come avverrà la riqualificazione dell’area. La questione riguarda la possibilità di un intervento di recupero e valorizzazione futura, ma non sono stati annunci ufficiali su tempi o modalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima o poi la Zona Falcata verrà riqualificata e valorizzata come merita. Quando, come e perché non è dato sapere. Ma intanto l'area, simbolo di quello che poteva essere e non è stato, rientra nuovamente in campagna elettorale, come accade da decenni con candidati o governi di ogni colore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il Ministro Pichetto Fratin a Messina: rilanciare la Zona Falcata

Video Il Ministro Pichetto Fratin a Messina: rilanciare la Zona Falcata

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Zona falcata, Scurria invita il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

pichetto fratin pichetto fratin visita laMessina, Pichetto Fratin rilancia la Zona Falcata: Va restituita alla cittàIl ministro dell’Ambiente sostiene il progetto di riqualificazione dell’area e apre ai termovalorizzatori in Sicilia: Servono investimenti e soluzioni sostenibili ... messina.gazzettadelsud.it

pichetto fratin pichetto fratin visita laMessina, Pichetto Fratin Investire sulla Zona FalcataMESSINA (ITALPRESS) - Noi dobbiamo assolutamente ripristinare, dichiarare delle condizioni di adattabilità, perché in alcuni casi il ripristino totale non è più possibile, ma un utilizzo diverso con ... italpress.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web