Torna la zona a traffico limitato Sarà attiva dal 30 maggio

Dal 30 maggio torna la zona a traffico limitato a Misano mare e nel centro cittadino. L’ordinanza prevede che la Ztl sia attiva fino al 20 settembre, coprendo anche il ponte del due giugno. Sono state introdotte alcune novità, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La misura interesserà le aree centrali della località e si protrarrà per diversi mesi.

Torna la zona a traffico limitato a Misano mare e nella zona del centro, con alcune novità. La Ztl partirà dal 30 maggio, dunque sarà attiva durante il ponte del due giugno, e rimarrà vigente fino al 20 di settembre. Quest’anno gli orari delle zone di Misano Brasile e Misano Centro sono stati uniformati, con la Ztl che sarà attiva tutti i giorni nella fascia serale dalle 19 alle 24. Su tutto il lungomare e nella parte di via Repubblica a mare della ferrovia, invece, è confermata la validità della Ztl per tutte le 24 ore, senza interruzioni. Misano si è dotata da tempo di un sistema di controllo elettronico degli accessi. Anche quest’anno, come accaduto la scorsa stagione, proseguirà la fase sperimentale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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