Zitta zitta guarda che ho rubato Alessandra Mussolini i furti nella Casa del GF Vip

Durante la finale del Grande Fratello Vip trasmessa martedì 19 maggio, Alessandra Mussolini è risultata vincitrice. Nel corso della serata, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: qualcuno ha affermato scherzosamente di aver compiuto dei furti all’interno della casa del reality show. L’episodio, che si è svolto in modo informale e senza conseguenze legali, ha comunque suscitato curiosità tra i presenti e gli spettatori. La finale si è conclusa con la vittoria dell’ex parlamentare.

La finale del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 19 maggio e chiusa con la vittoria di Alessandra Mussolini, ha avuto un retroscena decisamente più leggero rispetto alla tensione dell’ultima diretta. Prima del verdetto, infatti, nella Casa più spiata d’Italia è arrivato il momento delle valigie, quello in cui i concorrenti raccolgono vestiti, ricordi, regali ricevuti e tutto ciò che li ha accompagnati durante il percorso. Come spesso accade alla fine di un reality così lungo, però, tra maglie, pantaloni e oggetti personali è finito anche qualche “souvenir” della Casa. Quest’anno la tradizione non è stata affatto interrotta e a... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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