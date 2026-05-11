Nella casa del GF Vip, un semplice gesto di affetto si trasforma in un episodio di forte tensione. Dopo un bacio tra due concorrenti, una delle persone coinvolte viene accusata di aver commesso un atto di violenza. La situazione si aggrava rapidamente, portando a un clima di grande confusione tra i partecipanti e attirando l’attenzione di opinionisti e spettatori.

Nella casa del GF Vip basta pochissimo perché un momento nato per divertimento si trasformi in un caos totale. A pochi giorni dalla finale, i concorrenti continuano infatti a regalare tensioni, discussioni e colpi di scena. L’ultima serata organizzata dagli autori, una festa a tema swing tra musica e brindisi, ha acceso dinamiche inaspettate culminate in un durissimo scontro che ha coinvolto Francesca Manzini, Raul Dumitras, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Tra accuse, urla e incomprensioni, il clima è rapidamente degenerato. GF Vip, bacio tra Francesca e Raul: ecco cosa è successo. Secondo quanto raccontato dai concorrenti della casa, durante la festa Francesca Manzini avrebbe bevuto più del previsto, lasciandosi andare a scherzi e momenti di leggerezza insieme a Raul Dumitras.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Inferno nella casa del GF Vip, scoppia un bacio, poi un’accusa tremenda di violenza: Alessandra Mussolini è furiosa

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