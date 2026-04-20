Zaynab Dosso si prepara a debuttare sui 100 metri in questa stagione, con una sfida contro la giovane atleta Doualla a Savona. Dopo aver concluso con successo la stagione indoor, durante la quale ha conquistato il titolo mondiale, la sprinter si presenta all’appuntamento con l’obiettivo di affrontare una nuova sfida. La gara rappresenta anche un confronto tra due generazioni di atlete, pronti a sfidarsi sulla pista.

Archiviata una stagione indoor a dir poco trionfale, in cui si è laureata campionessa del mondo nei 60 metri a Torun, Zaynab Dosso comincerà a Savona tra un mese esatto (mercoledì 20 maggio) il suo percorso di avvicinamento nei 100 metri verso i Campionati Europei di Birmingham, appuntamento principale del 2026 a livello outdoor in programma dal 10 al 16 agosto. Il meeting ligure ha infatti annunciato la presenza della 26enne emiliana, che in precedenza volerà in Botswana con il gruppo delle staffette azzurre per affrontare le World Relays (evento di qualificazione per i Mondiali 2027) del 2-3 maggio. Il debutto stagionale a livello individuale sui 100 metri andrà in scena però proprio a Savona il 20 maggio, con l’obiettivo di testarsi e misurare il suo effettivo stato di forma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso fissa la data del debutto stagionale sui 100: sfida generazionale a Savona con Doualla

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