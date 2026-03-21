Zaynab Dosso spacca il secondo e lancia la candidatura all’oro! Alfred replica ai Mondiali Indoor Doualla eliminata
Zaynab Dosso ha conquistato il miglior tempo nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor, qualificandosi per la finale. Alfred ha risposto ai Mondiali Indoor, mentre Doualla è stata eliminata. La finale è prevista alle ore 21.
Zaynab Dosso ha mostrato i muscoli nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor, qualificandosi all’atto conclusivo con il miglior crono della sessione e lanciando una seria candidatura per la conquista della medaglia d’oro: appuntamento alle ore 21.20 odierne sul rettilineo di Torun (Polonia), dove la velocista emiliana cercherà di migliorare l’argento firmato dodici mesi fa a Nanchino. La Campionessa d’Europa ha dettato legge nella seconda semifinale con il tempo di 7.00, suo secondo tempo in carriera: aveva fatto meglio soltanto qualche settimana fa a Madrid, quando divenne la prima italiana a scendere sotto il muro dei sette secondi con un imperiale 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
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