Zaynab Dosso ha conquistato il miglior tempo nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor, qualificandosi per la finale. Alfred ha risposto ai Mondiali Indoor, mentre Doualla è stata eliminata. La finale è prevista alle ore 21.

Zaynab Dosso ha mostrato i muscoli nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor, qualificandosi all’atto conclusivo con il miglior crono della sessione e lanciando una seria candidatura per la conquista della medaglia d’oro: appuntamento alle ore 21.20 odierne sul rettilineo di Torun (Polonia), dove la velocista emiliana cercherà di migliorare l’argento firmato dodici mesi fa a Nanchino. La Campionessa d’Europa ha dettato legge nella seconda semifinale con il tempo di 7.00, suo secondo tempo in carriera: aveva fatto meglio soltanto qualche settimana fa a Madrid, quando divenne la prima italiana a scendere sotto il muro dei sette secondi con un imperiale 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso spacca il secondo e lancia la candidatura all’oro! Alfred replica ai Mondiali Indoor, Doualla eliminata

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