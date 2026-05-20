Zahara Jolie Pitt si è laureata | alla consegna del diploma cancella il cognome del padre

Zahara Jolie Pitt ha recentemente conseguito la laurea, partecipando alla cerimonia di consegna del diploma insieme ai fratelli e alla madre. Durante l’evento, ha deciso di cancellare il cognome del padre dal suo nome, scegliendo di presentarsi senza di esso. La giovane ha ricevuto il diploma in un momento che ha coinvolto anche la famiglia, che era presente per festeggiare questo traguardo. Non sono stati forniti dettagli sul percorso di studi o sui motivi di questa scelta.

Zahara Jolie Pitt si è appena laureata e alla cerimonia di ritiro di diploma ha voluto al suo fianco sia i fratelli che la mamma. Nessuna traccia, invece, di papà Brad, del quale avrebbe addirittura "cancellato" il cognome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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