Your Noisy Neighbors festeggia 10 anni di attività | il duo palermitano in concerto al PunkFunk
Venerdì 22 maggio, alle ore 22:30, il locale PunkFunk in via Napoli 810 ospiterà un concerto del duo palermitano Your Noisy Neighbors. La band, attiva da dieci anni, propone sonorità che spaziano tra power EBM, digital hardcore e industrial. La serata segna il decimo anniversario di attività del duo, che si esibirà dal vivo nel contesto di una scena underground caratterizzata da suoni intensi e aggressivi. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla musica alternativa della città.
Palermo si prepara a una nuova immersione nelle sonorità più abrasive della scena underground. Venerdì 22 maggio, alle ore 22:30, il PunkFunk di via Napoli 810 ospiterà Your Noisy Neighbors, power duo Ebmdigital hardcoreindustrial palermitano che celebra con questa serata 10 anni di attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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