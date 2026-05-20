Your Noisy Neighbors festeggia 10 anni di attività | il duo palermitano in concerto al PunkFunk

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, alle ore 22:30, il locale PunkFunk in via Napoli 810 ospiterà un concerto del duo palermitano Your Noisy Neighbors. La band, attiva da dieci anni, propone sonorità che spaziano tra power EBM, digital hardcore e industrial. La serata segna il decimo anniversario di attività del duo, che si esibirà dal vivo nel contesto di una scena underground caratterizzata da suoni intensi e aggressivi. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla musica alternativa della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Palermo si prepara a una nuova immersione nelle sonorità più abrasive della scena underground. Venerdì 22 maggio, alle ore 22:30, il PunkFunk di via Napoli 810 ospiterà Your Noisy Neighbors, power duo Ebmdigital hardcoreindustrial palermitano che celebra con questa serata 10 anni di attività. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Hanno fatto la storia dell'indie palermitano: al PunkFunk il ritorno dei Beppe Bruco punk band, in concerto dopo 25 anni

Leggi anche: Poggibonsi e l’impegno sociale. L’Emporio della Solidarietà festeggia i 10 anni di attività

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web