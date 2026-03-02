Nautica allo Yacht Club de Monaco la 13esima edizione della Monaco Energy Boat Challenge

Al Yacht Club de Monaco si è svolta la 13esima edizione della Monaco Energy Boat Challenge, un evento dedicato alla nautica da diporto. Alla manifestazione hanno partecipato studenti e professionisti del settore, che hanno presentato progetti e innovazioni legate all’uso di energie alternative. L’evento si concentra sulla promozione di soluzioni tecnologiche per la mobilità marittima sostenibile.

Accelerare la transizione energetica nella nautica da diporto: questo è l'obiettivo del Monaco Energy Boat Challenge, un laboratorio di innovazione a cielo aperto che riunisce studenti e professionisti del settore presso lo Yacht Club de Monaco. Dall'8 all'11 luglio 2026, lo YCM ospiterà la 13esima edizione della Challenge, con il supporto della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, UBS, BMW e SBM Offshore. Studenti, università, istituti tecnici e professionisti del settore presenteranno le loro soluzioni e testeranno prototipi in un ambiente unico. Oltre 1.000 studenti e giovani ingegneri sono coinvolti nella Challenge durante tutto l'anno.