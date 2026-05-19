Putin a Pechino per vedere Xi | Livello rapporti senza precedenti

Oggi a Pechino si svolge l'incontro tra il presidente russo e il presidente cinese, con il primo che ha dichiarato i rapporti tra i due Paesi “senza precedenti”. La visita avviene pochi giorni dopo la visita in Cina di un altro leader internazionale, che ha attirato l'attenzione internazionale. La presenza di Putin a Pechino conferma l'importanza strategica della partnership tra Russia e Cina, con i due leader pronti a discutere di questioni bilaterali e di collaborazione internazionale.

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(Adnkronos) – Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, con il quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni "veramente a un livello senza precedenti", neanche una settimana dopo la visita in Cina di Donald Trump. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e il presidente cinese discuteranno come "rafforzare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Putins China Trap: How Russia Becomes China's Vassal Sullo stesso argomento Pechino e Mosca: l’asse energetico si rafforza con l’incontro Xi-Putin? Punti chiave Come influenzerà il nuovo gasdotto russo la sicurezza di Taiwan? Quanto incide il commercio di combustibili russi sulla guerra... «Armi in cambio di IA»: Putin va da Xi per rinsaldare il rapporto con PechinoVladimir Putin arriva oggi a Pechino sulle tracce ancora calde di Donald Trump: una visita che conferma la nuova importanza e centralità della Cina... Oggi le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello davvero senza precedenti. Così in un messaggio, il presidente della Russia Vladmir Putin che oggi andrà a Pechino per un vertice con l'omologo cinese Xi Jinping. x.com Putin a Pechino per vedere Xi: Livello rapporti senza precedentiSecondo una nota del Cremlino, il presidente russo e il presidente cinese discuteranno come 'rafforzare ulteriormente' il partenariato strategico tra Russia e Cina e 'scambieranno opinioni sulle princ ... adnkronos.com Putin in Cina: Relazioni con Xi a livelli senza precedenti. Scambi commerciali per 200 miliardi di dollariIl presidente russo, Vladimir Putin, sarà oggi e domani in visita a Pechino, quattro giorni dopo la partenza di Donald Trump dalla Cina dopo il timido riavvicinamento tra Usa e Repubblica popolare. Pu ... affaritaliani.it Trump pronto a incontrare Xi a Pechino mentre la guerra e l'inflazione pesano sulla sua presidenza reddit