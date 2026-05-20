Il presidente cinese e il presidente russo si sono incontrati in Cina, discutendo di un possibile rischio legato alla legge della giungla. Durante l'incontro, hanno firmato un accordo che prevede un impegno verso un mondo multipolare. Nel frattempo, l’Unione europea valuta quale figura potrebbe svolgere il ruolo di mediatore con la Russia, con opzioni che includono ex leader europei. In parallelo, in Iran si stanno svolgendo colloqui di pace, mentre il vertice tra i due leader asiatici si è concentrato anche su questioni di sicurezza e alleanze.

Roma, 20 maggio 2026 – Da una parte il vertice fra Xi Jinping e Putin in Cina, dall’altra i delicati colloqui di pace per l’Iran. Due avvenimenti che sono in ogni caso legati perché in gioco ci sono i nuovi equilibri mondiali in relazione anche al futuro della Nato dopo che il Pentagono ha confermato il taglio, da 4 a 3, delle brigate in Europa. Trump intanto ha annunciato, su invito dei Paesi del Golfo alleati, di aver rimandato un imminente raid sull’Iran mentre i negoziarti (definiti “seri” da Trump) proseguono nella speranza che lo stretto di Hormuz venga riaperto limitando i danni, già notevoli, all’economia mondiale. Intanto si sono conclusi a Pechino i colloqui ufficiali tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Xi incontra Putin: “C’è rischio legge della giungla”. Firmato accordo su “mondo multipolare”. La Ue pensa a Draghi o Merkel come mediatori con la Russia

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