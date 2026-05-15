Trump-Xi tante promesse e pochi risultati | i nodi irrisolti dopo il vertice di Pechino

La visita di un ex presidente degli Stati Uniti a Pechino si è conclusa con incontri formali e dichiarazioni di cortesia, ma senza avanzamenti significativi sui temi più complessi che coinvolgono le relazioni tra i due paesi. Durante il vertice, sono stati scambiati sorrisi e strette di mano, tuttavia le questioni principali sono rimaste aperte e senza soluzioni pratiche. Nessuna modifica concreta è stata annunciata sui principali dossier economici, militari o diplomatici che da tempo influenzano il rapporto tra le due nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La visita di Donald Trump a Pechino si è chiusa tra sorrisi diplomatici, strette di mano e dichiarazioni rassicuranti, ma senza svolte concrete sui dossier più delicati che tengono in tensione Stati Uniti e Cina. Dopo due giorni di incontri con Xi Jinping, il presidente americano ha lasciato la capitale cinese parlando di “accordi fantastici”, senza però annunciare risultati tangibili né sul fronte commerciale né su quello geopolitico. Sul tavolo c’erano tre grandi questioni: Taiwan, la guerra in Medio Oriente e i nuovi equilibri economici tra Washington e Pechino. Temi che hanno dominato i colloqui ma che, almeno ufficialmente, sono rimasti in gran parte senza soluzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump-Xi, tante promesse e pochi risultati: i nodi irrisolti dopo il vertice di Pechino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump: Putin generoso con Kiev per la ricostruzione. Il sorriso amaro di Zelensky Sullo stesso argomento Il pranzo di lavoro, le promesse, i nodi da sciogliere. Trump: "Con Xi conclusi accordi commerciali fantastici"Se il day one della trasferta istituzionale di Donald Trump in Cina è coinciso con oltre due ore di colloqui con Xi Jinping nella Grande Sala del... Trump atterra a Pechino, atteso il vertice con XiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Pechino, dove è atteso per un vertice di alto profilo con il leader cinese Xi Jinping. Trump-Xi, visita finita: tante promesse, ma i fatti?Si è conclusa oggi la visita di Stato di Donald Trump a Pechino alla corte del Presidente Xi Jinping. Tra tante promesse e strette di mano, cosa si porta davvero a casa il Presidente americano? Abbiam ... msn.com Trump e Xi a Pechino: immagini e parole a effetto, pochi accordiLa tanto attesa visita del presidente degli Stati Uniti nella capitale cinese è stata scandita da toni ottimistici, ma non è stato nemmeno diffuso un testo comune su quanto i due leader ... asianews.it