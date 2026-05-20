Xi e Putin a Pechino | 4 proposte per fermare la crisi in Medio Oriente

A Pechino, i leader di Cina e Russia si sono incontrati e hanno presentato quattro proposte per affrontare la crisi in Medio Oriente. Durante l'incontro, sono stati discussi anche gli effetti dell’alleanza tra i due paesi sulla stabilità dei prezzi energetici a livello globale. Le proposte sono state comunicate ufficialmente, ma i dettagli specifici non sono stati resi pubblici. L’incontro è avvenuto in un momento di tensioni internazionali legate alla regione.

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