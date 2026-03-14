Secondo Riccardo Alcaro, responsabile del programma ”Attori Globali” dello Iai, dall’ intervista che Formiche ha fatto all’ambasciatore iraniano a Roma, emergono tre condizioni poco realistiche, ma è possibile intravedere in controluce un ruolo che l’Italia potrebbe giocare insieme agli alleati europei e ai partner del Golfo per una de-escalation in Medio Oriente. Sono due settimane che la guerra israelo-americana contro l’Iran non ha sosta, e i riflessi internazionali sono già violenti – sia a livello economico che su quello del disordine globale ( citofonare Pyongyang ). Anche per questo, i governi europei stanno esplorando canali diplomatici con Teheran mentre cresce la preoccupazione che il conflitto possa compromettere ulteriormente il traffico nello Stretto di Hormuz, il principale choke point per i flussi energetici globali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco come l’Italia può lavorare per fermare la crisi in Medio Oriente. Conversazione con Alcaro

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