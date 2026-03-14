Ecco come l’Italia può lavorare per fermare la crisi in Medio Oriente Conversazione con Alcaro
Secondo Riccardo Alcaro, responsabile del programma ”Attori Globali” dello Iai, dall’ intervista che Formiche ha fatto all’ambasciatore iraniano a Roma, emergono tre condizioni poco realistiche, ma è possibile intravedere in controluce un ruolo che l’Italia potrebbe giocare insieme agli alleati europei e ai partner del Golfo per una de-escalation in Medio Oriente. Sono due settimane che la guerra israelo-americana contro l’Iran non ha sosta, e i riflessi internazionali sono già violenti – sia a livello economico che su quello del disordine globale ( citofonare Pyongyang ). Anche per questo, i governi europei stanno esplorando canali diplomatici con Teheran mentre cresce la preoccupazione che il conflitto possa compromettere ulteriormente il traffico nello Stretto di Hormuz, il principale choke point per i flussi energetici globali. 🔗 Leggi su Formiche.net
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